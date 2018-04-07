В немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает издание BBC, ссылаясь на правоохранителей, передает

Местные правоохранители подтвердили, что есть смертельные случаи и травмы, но сколько их не сказали. Они попросили местных жителей избежать района, в котором произошел случай.

Предполагаемый преступник покончил с собой еще на месте происшествия, пишет Reuters со ссылкой на представителя полиции. При этом собеседник агентства подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать случай как теракт.

По данным газеты Rheinische Post, погибли три человека, около 30 получили ранения. Эти данные пока не подтверждены. Газета Westfälische Nachrichten со ссылкой на представителя полиции сообщила, что автомобиль въехал в группу сидевших людей. По данным телеканала N-tv, речь идет о небольшом грузовике.

Напомним, более года назад тунисец Анисом Амри въехал на украденном грузовике на рождественской ярмарке в Берлине в толпу, убив 12 человек и ранив десятки людей.

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