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Гройсман выступил за усиление закона "маски-шоу стоп"
07.04.2018 17:30
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что контролирующие органы не должны превосходить свои полномочия при проверках бизнеса, а предприниматели обязаны вести честный бизнес. Гройсман: Относительно превышения полномочий контролирующими органами мы будем обращаться в правоохранительные органы Фото: EPA "Относительно превышения полномочий мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут требования и к бизнесу – честное предпринимательство, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", – сказал Гройсман.Норма законодательства про обязательную звуко- и видеофиксацию обыска (закон "маски-шоу стоп") вступила в силу 7 декабря 2017 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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