Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что
контролирующие органы не должны превосходить свои полномочия при
проверках бизнеса, а предприниматели обязаны вести честный бизнес.
Гройсман: Относительно превышения полномочий контролирующими
органами мы будем обращаться в правоохранительные органы Фото: EPA
"Относительно превышения полномочий мы будем давать свои выводы и
будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали
кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут
требования и к бизнесу – честное предпринимательство, честная
уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", – сказал
Гройсман.Норма законодательства про обязательную звуко- и
видеофиксацию обыска (закон "маски-шоу стоп") вступила в силу
7 декабря 2017 года.
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