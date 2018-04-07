Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что контролирующие органы не должны превосходить свои полномочия при проверках бизнеса, а предприниматели обязаны вести честный бизнес. Гройсман: Относительно превышения полномочий контролирующими органами мы будем обращаться в правоохранительные органы Фото: EPA "Относительно превышения полномочий мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут требования и к бизнесу – честное предпринимательство, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", – сказал Гройсман.Норма законодательства про обязательную звуко- и видеофиксацию обыска (закон "маски-шоу стоп") вступила в силу 7 декабря 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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