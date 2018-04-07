Ellinotourkika: Новость о том, что сербское правительство в Белграде готовится голосовать за присоединение к договору Коллективной Безопасности ОДБК (CSTO) с Россией, явилось «бомбой» для Запада.

Одна из правящих партий Сербии представила резолюцию о членстве страны в Организации ОДКБ … в парламент Сербии, совершенно неожиданно для всех и конечно для Запада.

Лидер партии Александр Сезель, который представил это предложение, сказал, что сербские власти явно против вступления в НАТО, поскольку Альянс участвовал в операции по бомбардировке бывшей Югославии и убийстве более 2500 сербских гражданских лиц.

«Мы не будем повторять судьбы Черногории, которую насильно «тащили» в эту организацию, заявив, что альтернатив нет. Сербы знают, что основной альтернативой является Россия, которая также может успешно защитить страну от любых угроз», – заключил он.

Вопрос о вступлении Сербии в коалицию ОДКБ стал актуальным, поскольку ситуация в Косово ухудшилась (в последнее время вооруженные силы Албании вступили в северную часть Косово и Косовска-Митровица, в результате чего получили ранения 32 человека, все сербского происхождения).

Предполагая, что резолюция будет поддержана большинством в правящей коалиции, и Сербия присоединится к договору ОДКБ, это будет большим ударом для НАТО, поскольку немедленно поступит российское «передовое» вооружение, а российские ракетные системы будут развернуты на сербской территории.

Это соглашение также поспособствует поставке российских самолетов и другой военной техники в Сербию, поскольку вооружение сербов восходит к эпохе югославской армии и нуждается в обновлении.

Министр обороны Сербии Александр Вулин договорился на этой неделе в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу о поставках нового вооружения.

«Мы начали переговоры о закупке нового вооружения в России, четырёх транспортных вертолётов Ми-17 и четырёх боевых вертолётов Ми-35», — сообщил по итогам встречи Александр Вулин.

Также, речь шла о «продолжении военно-технического сотрудничества и дальнейшем оснащении и модернизации истребителей МиГ-29, поставке танков Т-72 и боевых машин пехоты, а также определённых типов противовоздушного вооружения».

Согласно более ранней информации в pentaposatgma.gr, страна, которая может принять российское ядерное оружие, является Сербия, в соответствии со специальным секретным соглашением между Москвой и Белградом и, несмотря на объявления сербского «нейтралитета».

Русские мобильные ракетные комплексы «Искандер-М» с ядерными боеголовками будут размещены … сразу после «сербского подписания» о присоединении к коалиции ОДКБ, полностью меняя карту Балкан.

Эта область размещения, согласно предыдущей информации, скорее только относится к району близко от сербской реки Дрина на юге Сербии, что вызывает «тревогу» в Североатлантическом Альянсе из-за радиуса поражения российских ракет.

В сочетании с уже развернутыми подобными комплексами в Калининграде, такие страны, как Германия и Польша, будут находиться в пределах досягаемости российских ракет, которые будут обслуживаться российскими специалистами.

Таким образом, автоматически, «репутация» НАТО в других странах Балкан будет подорвана и сила Альянса сильно пострадает от изменений, которые полностью поменяют всю ситуацию, учитывая и турецкую « пощечину» Вашингтону.

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