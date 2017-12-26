Слепая болгарская провидица Ванга, которая предсказала теракт в 11 сентября, Брексид и растущую активность исламистов, говорила в свое время о двух прогнозах на 2018 год, которые изменят наш мир, пишет со ссылкой на .

В 2018 году Ванга, которую в европейских СМИ часто называют "Нострадамус с Балкан", предусматривала два события, утверждает британский таблоид The Sun. По словам провидицы, Китай станет следующей сверхдержавой, что потеснит , а на Венере будет обнаружена "новая форма энергии".

Могут ли эти предсказания действительно сбыться?

Последние несколько лет экономика Китая демонстрирует неуклонный рост. В 1970 году на долю Китая приходилось 4,1% от общей мировой экономики, но в 2015 году уже 15,6%, и рост продолжается. США, но вскоре может это сделать.

">Китай еще не обогнал , но вскоре может это сделать.

Forbes, в 2015 году на долю приходилось 16,7% мировой экономики, но ожидается, что в 2025 году этот показатель упадет до 14,9%.

">Согласно данным , в 2015 году на долю приходилось 16,7% мировой экономики, но ожидается, что в 2025 году этот показатель упадет до 14,9%.

В том, что касается Венеры, сейчас намного меньше информации. На данный момент никаких миссий на планету не запланировано. НАСА планирует запустить автоматический зонд Parker Solar Probe к Солнцу.">Но в июле 2018 планирует запустить автоматический зонд Parker Solar Probe к Солнцу. Он приблизится к поверхности Солнца на рекордное расстояние в восемь с половиной солнечных радиусов, чтобы исследовать внешнюю корону звезды. Он не приземлится на Венере, но будет использовать ее гравитационную силу, чтобы облететь Солнце. Сделав 24 витка вокруг светила, он семь раз пройдет мимо Венеры, ускоряясь с использованием ее гравитационного поля и идя на сближение с Солнцем. Его основными задачами будут изучение структуры магнитного поля Солнца и влияния его на солнечный ветер, а также наблюдение за частицами плазмы в солнечной короне.

Сбудутся ли пророчества Ванги, мы уже сможем увидеть в ближайшее время.

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