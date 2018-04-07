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"Холостяк" Рожден Анусі порушив одразу кілька правил на шоу
07.04.2018 17:38
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Схоже, що Рожден Анусі, відомий співак, який цього сезону намагається знайти своє щастя у "Холостяку-8", продовжує демонструвати нелюбов до правил: напередодні Рожден привів на шоу аж двох нових учасниць, яких випадково зустрів під час побачення, а також скасував церемонію троянд.

Втім, нових конкуренток не всі сприйняли схвально, тож Рождену довелося прийти до красунь з двома букетами троянд і подарувати по квітці кожній.

В результаті випуску проект покинули лише "новенькі", решта ж залишились для наступних шоу.

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