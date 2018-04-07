С начала суток боевики 17 раз нарушили "пасхальное" перемирие, один военнослужащий ранен

По состоянию на 18:00 субботы, незаконные вооруженные формирования 17 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, один военнослужащий получил ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Режим полного прекращения огня на период Пасхальных праздников боевиками российско-оккупационных войск и в дальнейшем не соблюдается. С начала суток враг совершил 17 обстрелов украинских опорных пунктов", - говорится в сводке штаба по состоянию на 18.00 субботы, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов боевики обстреляли укрепления ВСУ близко Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово. Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс незаконные вооруженные формирования применили в районе Талаковки, а неподалеку от Широкино, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь. Также из стрелкового оружия обстреляли защитников Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополь.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.