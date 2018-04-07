Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблюдателям ОБСЕ.

Об этом он написал в своем Twitter, информирует svodka.net.

«Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались», – отметил Волкер.

Так специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины отреагировал на случай, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец близко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запускать беспилотник и угрожали им оружием.

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