|Перемирие: боевики нарушили режим тишины 17 раз, есть раненый
|07.04.2018 17:44
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Режим полного прекращения огня на период пасхальных праздников боевиками российско-оккупационных войск и в дальнейшем не соблюдается. С начала суток враг совершил 17 обстрелов украинских опорных пунктов, передает со ссылкой на пресс-службу АТО.
"В частности, на Донецком направлении из гранатометов агрессор обстрелял наши укрепления близко Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово. Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс оккупанты применили в районе Талаковка, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополь - вели снайперский огонь. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополь", - говорится в сообщении.
Также на Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор открывал огонь по украинских опорных пунктах под Луганским.
В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения.
"Нашего воина доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в штабе.