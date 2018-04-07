Режим полного прекращения огня на период пасхальных праздников боевиками российско-оккупационных войск и в дальнейшем не соблюдается. С начала суток враг совершил 17 обстрелов украинских опорных пунктов, передает со ссылкой на пресс-службу АТО.

"В частности, на Донецком направлении из гранатометов агрессор обстрелял наши укрепления близко Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово. Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс оккупанты применили в районе Талаковка, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополь - вели снайперский огонь. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополь", - говорится в сообщении.

Также на Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор открывал огонь по украинских опорных пунктах под Луганским.

В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения.

"Нашего воина доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в штабе.

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