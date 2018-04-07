Депутаты нижней палаты парламента РФ заявили, что прежний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев "готов работать хотя до 100 лет". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кемеровские депутаты утверждают, что Тулеев не мыслит себя на пенсии Фото: ako.ru опубликовал в Facebook один из авторов послания Антон Горелкин."Я много раз говорил, что Аман Гумирович не мыслит себя на пенсии. Он активный человек и готов работать хотя до 100 лет. Для него работа смысл жизни и это – правильно... Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил", – подчеркнул он.По словам Горелкина, письмо направлено также нынешнему председателю совета народных депутатов Алексею Синицыну. https://www.facebook.com/gorelkin.anton/posts/379071759238069 25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании тогдашний губернатор области Тулеев извинился перед президентом за пожар.1 апреля он подал в отставку. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.3 апреля Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года, получил мандат совета народных депутатов региона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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