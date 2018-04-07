|Депутаты Госдумы от Кемеровской области: Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил
|07.04.2018 17:46
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25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании тогдашний губернатор области Тулеев извинился перед президентом за пожар.1 апреля он подал в отставку. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.3 апреля Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года, получил мандат совета народных депутатов региона.
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