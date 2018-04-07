Закон о защите бизнеса должен быть усилен - установлением ответственности контролеров за превышение своих полномочий.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .

"Закон призван навести порядок в отношениях между правоохранительной системой и бизнесом. Наш приоритет - улучшать условия жизни, но это вероятно в условиях развития экономики и предпринимательства", - сказал глава правительства.

Ключевая задача новой комиссии, в которую вошли представители деловых ассоциаций и Офиса бизнес-омбудсмена - рассмотрение всех случаев давления на бизнес, добавил премьер.

"Превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут требования и к бизнесу - честный бизнес, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", - отметил он.

"Поэтому задача - навести порядок и защитить тех, кто создает новые рабочие места", - сказал премьер.

В декабря 2017 года президент подписал закон, обязывающий проводить обязательную видеофиксацию обыска у предпринимателей во время досудебного расследования.

"Очень просто: о запрете маски-шоу. Мы тогда использовали с вами такую терминологию и мы с вами это сделали", - говорил тогда Порошенко.

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