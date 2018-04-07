|Трагедия в Германии: Автобус въехал в толпу, есть погибшие
|07.04.2018 17:50
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В городе Мюнстер на западе Германии фургон врезался в толпу людей, отдыхавших в одном из кафе. По сообщению полиции, есть погибшие и много пострадавших.
Как сообщает Deutsche Welle, погибли три человека, около 30 пострадали. Но эти данные пока не подтверждены, информирует svodka.net.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции, предполагаемый преступник покончил с собой еще на месте происшествия.
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