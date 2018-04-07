|Волкер призвал боевиков прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ
|07.04.2018 17:52
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Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер призвал РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы в сторону специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом Волкер написал в Twitter, передает
"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались", - написал он.
Так, Волкер посетит Украину в конце апреля-начале мая.
Напомним, после назначения на должности Государственного секретаря США Майка Помпео задача специального представителя в Украине Курта Волкера станет более жесткой и в поддержке Украины, и по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.