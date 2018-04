Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер призвал РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы в сторону специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом Волкер написал в Twitter, передает

"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались", - написал он.

Так, Волкер посетит Украину в конце апреля-начале мая.

Напомним, после назначения на должности Государственного секретаря США Майка Помпео задача специального представителя в Украине Курта Волкера станет более жесткой и в поддержке Украины, и по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Russia and its proxies in eastern Ukraine need to stop threatening or intimidating the @OSCE_SMM and start fulfilling the Minsk agreements that it signed up to. https://t.co/qTEOXPvxqZ