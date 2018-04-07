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Правительство Румынии одобрило открытие нового пункта пропуска на границе с Украной
07.04.2018 17:54
Пункт пропуска Орловка – Исакча между Украиной и Румынией будет открыт для паромного сообщения. Румыния согласовала открытие нового пункта пропуска Фото: EPA (архив) Пункт пропуска будет открыт для паромного сообщения, на нем будет размещена румынская таможня.
https://www.facebook.com/yuriy.dimchoglo/posts/2095996253760461
В комментариях к посту Димчогло уточнил, что проект стартует в 2018 году. 
https://www.facebook.com/yuriy.dimchoglo/posts/2095996253760461?comment_id=2096003913759695&reply_comment_id=2096005417092878
Кабинет Министров Украины одобрил проект открытия пункта пропуска Орловка – Исакча в ноябре 2014 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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