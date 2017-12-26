Европейский Союз стремится ограничить поставки пальмового масла и продуктов ее переработки, передает со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

В частности, в конце ноября депутаты Европарламента проголосовали за исключение из перечня в Директиве ЕС относительно возобновляемых источников энергии биотоплива, которое производится с малазийского пальмового масла.

Отмечается, что в случае вступления в силу этого решения, торговые отношения между ЕС и Малайзией значительно усложнятся.

Малайзия, в свою очередь, считает, что ограничение поставок пальмового масла и продуктов его переработки является прямым нарушением обязательств ЕС перед ВТО, что приведет к существенному падению экономики страны.

Сообщается, что сокращение спроса со стороны ЕС станет одним из рычагов давления на цену пальмового масла.

При этом, Украина наращивает импорт пальмового масла второй год подряд. Уровень фальсификации отечественного молочного рынка, тем временем, уже превышает 50%.

Народный депутат Сергей Тригубенко по этому поводу заявил, что пальмовое масло используется для фальсификации продуктов питания на сегодняшний день практически бесконтрольно. По его словам, "пальму" активно добавляют не только в молочные продукты, но и в детское питание, кондитерские изделия и даже мороженое".

"Считаю, что к вопросу (относительно ограничения применения пальмового масла в пищевой промышленности) самое время вернуться: собрать профильный комитет, убрать из документа (законопроект №3871 - ред.) популизм, поработать с экспертами пищевой отрасли и все-таки внести в зал проект, который способен защитить украинского потребителя от чрезмерного употребления пальмового масла", - заявил он.

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