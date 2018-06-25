|Горбатюк обвинил руководство ГПУ в оказании влияния на расследование дел Майдана
|25.06.2018 12:14
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Руководство Генеральной прокуратуры Украины пытается незаконно повлиять на расследование преступлений на Майдане. Об этом заявил глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет DW.
По словам представителя Генпрокуратуры, реорганизация его департамента происходит втайне, а согласно закону до 20 ноября 2019 года дела Майдана не должны переходить Государственному бюро расследований.
"Однако приняли решение присоединять именно сейчас, потому что настоящая цель ликвидации департамента - это иметь влияние на уголовные производства, которые мы расследуем…Это руководство Генпрокуратуры, в частности заместители генпрокурора. От них идут действия и решения незаконным способом влиять на дела", - заявил Горбатюк.
Он привел пример с делом экс-министра юстиции Елены Лукаш, которое уже полтора года готово для передачи в суд, но руководство ГПУ не подписывает ей подозрение.
"А недавно признали следствие по этому делу неэффективным и приняли решение передать другому следователю подразделения. Дела, где нет какого-то интереса руководства Генпрокуроратуры, вообще их не интересуют. Они вызывают на совещания следователей и прокуроров только по тем делам, по которым кто-то хочет избежать уголовной ответственности. Некоторые дела мы "отбиваем". Однако в некоторых они продолжают фальсификации, передают их другим подразделениям, принимают незаконные решения о закрытии. Мы же все фиксируем, пишем заявления о преступлении. И это постоянное противодействие сейчас привело к тому, что решили избавиться от нашего департамента спецрасследований", - добавил Горбатюк.
Как сообщал svodka.net ранее, во Франции задержали одного из главных организаторов "титушек" во время Евромайдана Армена Саркисяна.
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