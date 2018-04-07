В Instagram обратили внимание на довольно необычного кота породы канадский сфинкс, по кличке Эрдан. Известно, что у кота настолько интересная морда, что он может посоревноваться с популярными мемами.

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Котик выглядит так, будто на глаза ему лучше не попадаться. Он похож на человека, который много чего повидал и не очень этому рад. Складки кожи изгибаются так причудливо, что при взгляде на котика вспоминается мозг, информирует svodka.net.

«Злобному» Эрдану пять лет, и он живёт в Швейцарии. Его хозяйка Сандра Филиппи говорит, что на самом деле он милый.

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