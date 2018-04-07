|Не для слабонервных: В Сети нашли самого уродливого кота (ФОТО)
|07.04.2018 17:58
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В Instagram обратили внимание на довольно необычного кота породы канадский сфинкс, по кличке Эрдан. Известно, что у кота настолько интересная морда, что он может посоревноваться с популярными мемами.
svodka.net/
Котик выглядит так, будто на глаза ему лучше не попадаться. Он похож на человека, который много чего повидал и не очень этому рад. Складки кожи изгибаются так причудливо, что при взгляде на котика вспоминается мозг, информирует svodka.net.
«Злобному» Эрдану пять лет, и он живёт в Швейцарии. Его хозяйка Сандра Филиппи говорит, что на самом деле он милый.
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