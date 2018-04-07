|Бондаренко победила Киченок в украинском дерби на турнире в Чарльстоне
|07.04.2018 18:00
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Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла в полуфинал соревнований в парном разряде на турнире WTA Premier "Volvo Car Open", который проходит в Чарльстоне (США), сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Бондаренко в паре с Александрой Крунич победили в четвертьфинале Чарльстона нашу Надежду Киченок и Анастасию Родионову - 6:3, 6:3.
В борьбе за выход в финальный раунд Екатерина с Александрой встретятся с российско-словенской парой Аллой Кудрявцевой и Катариной Среботник.
Напомним, что в начале марта Бондаренко сделала рывок в рейтинге WTA.
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