Состояние отравленного в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля медики назвали "быстро улучшающимся". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Скрипалей госпитализировали 4 марта Фото: ЕРА Об этом сообщила Кристин Бланшар, медицинский директор больницы, где лечат Скрипаля и его дочь Юлию, информирует Sky News.По словам медика, Юлия Скрипаль уже довольно здорова, чтобы выпустить первое заявление после отравления.Состояние Сергея Скрипаля Бланшар оценила как "быстро улучшающееся".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран и НАТО.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5 апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Подлинность разговора телеканал подтвердить не смог.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором она попросила ценить ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.6 апреля стало известно, что состояние Сергея Скрипаля больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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