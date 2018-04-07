В селе Подгорье Ратновского района Волынской области бобры повредили дамбу, что стало причиной подтопления. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Волынской области.

Вследствие повреждения дамбы под угрозой подтопления оказались, по меньшей мере, десять приусадебных участков села.

"В период с 16:40 5 апреля на 13:00 6 апреля спасатели Государственной пожарно-спасательной части №14 пгт Приазовское вместе со специалистами районного отдела водного хозяйства работали над восстановлением дамбы близко села Подгорье Ратновского района. Здание было повреждено бобрами, вода из поймы реки Припять угрожала затопить десять приусадебных участков в этом селе", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что сотрудникам спасательной службы удалось откачать воду обратно при помощи пожарной насосной станции, а также пожарной автоцистерны.

"Объем откачанной талой воды за два дня составил ориентировочно более 2 тысячи кубометров", - подытожили спасатели.

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