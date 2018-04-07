За два предыдущих матча между собой "" и "Заря" наколотили 13 мячей! Чего только стоит вымышленный камбэк луганчан, после 0:3 в первом тайме. Луганчане подошли к поединку в разобранном состоянии, передает со ссылкой на .

Из-за травм, дисквалификаций и арендованных у "" игроков гости не смогли собрать полноценную скамейку запасных. Лишь 5 игроков на скамейке гостей, из 7 возможных.

Болельщики рассчитывали на очередную голевую феерию. Голов действительно было много, однако на этот раз все мячи были забиты в ворота одной команды.

Наиболее активными в составе хозяев были молодые Шапаренко и Цыганков.

Первый тайм команды начали спокойно. "" на правах хозяев поля больше владело мячом. Однако ударов по воротам почти не было. Однако уже первый свой момент киевляне реализовали. На 13 минуте Бурда замкнул подачу с углового. Стоит отметить неудачные действия Лунина, который должен перехватывать эту подачу. В середине тайма Вербичи пробивал головой, круглый разминулся со штангой. "Заря" прижалась к своим воротам и ждали возможности для контратаки. Однако доказать хотя бы одну атаку до удара по воротам Бойко луганчанам не удавалось. Наиболее активными в составе хозяев были молодые Шапаренко и Цыганков. Ребята пытались принимать нестандартные решения. Это провоцировало грубую игру от соперника. Харатин жестко подкатился под Шапаренко, но в пределах правил. После экватора тайма начали появляться моменты у гостей. Неплохой шанс возник у Громова, однако его удар получился слишком неточным. Чечер пробивал головой - мимо ворот.

Команды не впечатляли атакующей игрой, следовательно добавить эмоций взялся арбитр Александр Дердо. Несколько странных штрафных было назначен в ворота обеих команд. Пока Бойко выстраивал стенку, Громов выполнил штрафной. Нескольких сантиметров не хватило Артему, чтобы одурачить голкипера динамовцев.

Один из таких штрафных ударов взялся выполнить Цыганков. юного капитана "" приняла на себя перекладина.

В конце тайма "бело-синие" прибавили в активности. Однако использовать ошибку в обороне "луганчан" киевляне не смогли. Не хватало точности завершающего удара. Арбитр отправил команды на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

Второй тайм "" начало активно. Сначала Цыганков встряхнул перекладину. В минуту в стойку попал Гармаш. Мяч от каркаса ворот отлетел на ногу Вербичи, который мастерским ударом с лету вколотил мяч пыд перекладину. Но есть одно "но". Вербичи в момент удара был в офсайде. Привет бригаде арбитров.

Еще через несколько минут один на один вышел Беседин. Форвард пробил в Лунина от него мяч отлетел назад у Артема и потом все же перертнув линию ворот. Не без везения забили "динамовцы" и 3:0 уже на 54 минуте матча.

Отраженный пенальти однозначно придаст уверенности голкиперу, который до этого почти в каждом матче допускал ошибки.

Стоит отдать должное "черно белым". "Заря" не собирался опускать ркуы, несмотря на все сложности. Мало того, что в запасе недостаточно игроков, так тренеру еще и пришлось сделать две вынужденные замены из-за травм ключевых игроков. В перерыве Вернидуб был вынужден снять Караваева, а в середине второго тайма из-за травмы покинул поле Громов.

Луганчане получили право на 11-метровый, за игру рукой Бурды. Однако удар Фаупала вытащил Бойко. Отраженный пенальти однозначно придаст уверенности голкиперу, который до этого почти в каждом матче допускал ошибки.

Игра успокоилась, никто не форсировал событий. Одни не могут, а другие уже не хотят. Разочаровал Мбокани, который заменил в середине тайма травмированного Шапаренко. Все чем запомнился конголезец за полчаса игрового времени - это запороть момент, когда динамовцы розгралы классную комбинацию.

За несколько минут до конца свой гол забил Цыганков. Виктор добил мяч после сейва Лунина.

Киевляне разгромили претендентов на "бронзу". Полурезервный состав "луганчан" не смог создать серьезных проблем киевлянам. Уже через неделю для обеих команд состоятся главный матч. "" поедет в Харьков, где для продолжения борьбы за чемпионство надо переигрывать "". А "Заря" примет на своем поле своего главного конкурента в борьбе за третье место - полтавскую "Ворсклу".

- Заря - 4:0

Голы: Бурда, 13 Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 86

Нереализованный пенальти: Фаупала, 68

В матче проходившем параллельно, Ровенский "" принимал лидеров чемпионата "". Горняки одержали уверенную победу со счетом 2:0.

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