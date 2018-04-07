Сотрудники полиции задержали родственницу одного из наркобаронов Запорожского региона за распространение кокаина. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает

"6 апреля в рамках спецоперации сотрудниками полиции вместе с прокуратурой области одновременно проведены обыски у наркосбытчиков в городе Запорожье. Так, правоохранители задержали женщину 1976 года рождения - родственницу одного из наркобаронов Запорожского региона. Злоумышленница сохраняла и распространяла на территории Запорожской области наркотические средства - метадон, кокаин, героин", - говорится в сообщении.

У 42-летней женщины во время обыска изъяли 500 граммов кокаина, электронные весы и банковские карточки, гладкоствольное ружье Meverick (калибр 12 мм) с 4 патронами к ней, 71 патрон калибра 9 мм, черновики с записями, 11 мобильных телефонов и сим-карты.

Отмечено, что по ценам наркосбытчиков сумма изъятого наркотика - 2 млн 500 тыс. грн. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр.

Подозреваемую задержали. Сейчас ей выбирают меру пресечения. Также продолжается расследование уголовных производств, открытых по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области задержали группу россиян , которые наладили поставку элитной конопли из Николаева и Крыма.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира