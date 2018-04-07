В связи с тем, что последние трое суток в областном центре держится постоянная температура, которая превышает 8 градусов тепла, теплогенерирующие предприятия Кропивницкого завершают отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба городского совета, передает

Согласно информации, в Кропивницком прекратилась работа всех котельных ГП "Кировоградтепло" и КП "Теплоэнергетик" для предоставления услуг централизованного теплоснабжения и поставки тепловой энергии.

Напомним, 6 апреля исполнительный комитет Ужгородского городского совета принял решение о прекращении в городе отопительного периода.

Также ранее сообщал, что ПАО "Киевэнерго" отключило от отопления почти 30% своих клиентов.

Кроме того, в Киеве планировалось завершить отопительный сезон 6 апреля.

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