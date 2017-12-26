Накануне официальная газета Трудовой партии Северной Кореи Rodong Sinmin опубликовала статью, в которой говорилось о «легитимном» праве КНДР заниматься исследованиями космоса

КНДР готовится к запуску разведывательного спутника, сообщила южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на чиновника в Сеуле, информирует news.eizvestia.com.

«По различным каналам мы недавно получили информацию о том, что Северная Корея завершила подготовку спутника под названием Kwangmyongsong-5 («Сияющая звезда-5»), — заявил собеседник издания.

По его данным, на спутнике будут установлены телекоммуникационное оборудование и камеры. Предыдущий спутник — Kwangmyongsong-4 — КНДР вывела на орбиту в феврале 2016 года.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи изданию заявили, что не зафиксировали «ничего необычного» в поведении Пхеньяна. В ведомстве добавили, что внимательно следят за действиями КНДР, включая «ракетные пуски, способные вывести на орбиту спутники».

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Накануне официальная газета Трудовой партии Северной Кореи Rodong Sinmin опубликовала статью, в которой говорилось о «легитимном» праве КНДР заниматься исследованиями космоса, пишет Yonhap. «Запуск спутника — это легитимное использование права, полностью соответствующее уставу ООН, в котором говорится об уважении к суверенитету и равенстве, — отмечалось в публикации. — Наша страна следует тенденциям в исследовании космоса, наблюдаемым по всему миру». Авторы статьи писали, что КНДР продолжит «мирные исследования» космоса.

В пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию, вводящую новые санкции в отношении КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты 29 ноября. Были, в частности, введены новые ограничения на поставки нефти в Северную Корею. Теперь они ограничены 500 тысячами баррелей в год. Санкции поддержали все 15 стран-членов Совбеза ООН.

Пхеньян назвал эти меры «актом войны», отметив, что они равносильны экономической блокаде страны. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, говорилось что страна «категорически отвергает» резолюцию о санкциях и считает ее «актом агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе». В заявлении отмечалось, что Пхеньян продолжит разрабатывать ядерное оружие для противодействия США. МИД КНДР также пообещал «наказать» страны-члены ООН, поддержавшие новые санкции.

Читайте: ООН приняла новый пакет санкций против КНДР

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