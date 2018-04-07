Водителя микроавтобуса, наехавшего на людей в немецком Мюнстере,
нашли застреленным. Ищут нескольких злоумышленников, сообщают
источники RP Online. Полиция оцепила район Фото: ЕРА (архив) По
данным издания, к месту событий направлены все свободные силы
местной полиции.В микроавтобусе нашли подозрительный предмет,
следовательно район оцепили.Сегодня в Мюнстере возле
ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу людей. По
неофициальной информации, погибло три человека, еще около 30
получило травмы.Водителя микроавтобуса нашли застреленным.Среди
версий инцидента рассматривают теракт.
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