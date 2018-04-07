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Полиция ищет двух злоумышленников, причастных к наезду на людей в Мюнстере – СМИ
07.04.2018 18:26
Водителя микроавтобуса, наехавшего на людей в немецком Мюнстере, нашли застреленным. Ищут нескольких злоумышленников, сообщают источники RP Online. Полиция оцепила район Фото: ЕРА (архив) По данным издания, к месту событий направлены все свободные силы местной полиции.В микроавтобусе нашли подозрительный предмет, следовательно район оцепили.Сегодня в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу людей. По неофициальной информации, погибло три человека, еще около 30 получило травмы.Водителя микроавтобуса нашли застреленным.Среди версий инцидента рассматривают теракт.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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