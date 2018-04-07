|Украинская писательница рассказала, почему украинцам нельзя смотреть советские фильмы
|07.04.2018 18:30
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В СССР с помощью пропаганды, фильмов и образования создавали «коллективную беспомощность».
В Украине существует проблема людей с «ментально залипшей
клавишей», которые остались в советском прошлом и являются главным
резервом «русского мира». Такое мнение высказала в интервью изданию
«РБК Україна» украинская писательница Оксана Забужко.
По словам писателя, ее поколение выросло без опыта социальности, потому что пытавшимися объединиться для общего дела людьми интересовались «органы», а всякая коллективная деятельность в СССР была под контролем государства.
«Слава Богу, сегодня украинцы не понимают россиян, которые могут, как в Кемерово, стоять, смотреть, как их дети выбрасываются из окон горящего дома, и ждать, когда «начальство», в виде пожарных или президента, приедет и их спасет, – вместо того, чтобы самим вместе вываливать двери и спасать детей. А мое поколение еще в состоянии понять, какими «фильмами и мультфильмами» за несколько поколений достигается такой результат – коллективная беспомощность и страх ответственности», – подчеркнула она.
Забужко добавила, что в СССР «коллективной беспомощности» власти добивались через образование и СМИ.
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26 января 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил в Facebook: «Не все щупальца «русского мира» такие отвратительные и очевидные, как совок. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. «Ирония судьбы», «восьмое марта», булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты».