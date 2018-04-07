В СССР с помощью пропаганды, фильмов и образования создавали «коллективную беспомощность».

В Украине существует проблема людей с «ментально залипшей клавишей», которые остались в советском прошлом и являются главным резервом «русского мира». Такое мнение высказала в интервью изданию «РБК Україна» украинская писательница Оксана Забужко.

«Почему, например, я никому не рекомендую «лучших советских фильмов и мультфильмов»? Не только потому, что и в «лучшие» проникала пропаганда… А и потому, что это фильмы, которые не дают ответа на вопросы человека свободной страны… Советский человек психологически более примитивен, чем сегодняшний, у него в репертуаре на порядок меньше чувств, потому что для развития многих «сложных» чувств людям элементарно не хватало опыта», – отметила она, информирует svodka.net.

По словам писателя, ее поколение выросло без опыта социальности, потому что пытавшимися объединиться для общего дела людьми интересовались «органы», а всякая коллективная деятельность в СССР была под контролем государства.

«Слава Богу, сегодня украинцы не понимают россиян, которые могут, как в Кемерово, стоять, смотреть, как их дети выбрасываются из окон горящего дома, и ждать, когда «начальство», в виде пожарных или президента, приедет и их спасет, – вместо того, чтобы самим вместе вываливать двери и спасать детей. А мое поколение еще в состоянии понять, какими «фильмами и мультфильмами» за несколько поколений достигается такой результат – коллективная беспомощность и страх ответственности», – подчеркнула она.

Забужко добавила, что в СССР «коллективной беспомощности» власти добивались через образование и СМИ.

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26 января 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил в Facebook: «Не все щупальца «русского мира» такие отвратительные и очевидные, как совок. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. «Ирония судьбы», «восьмое марта», булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты».

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