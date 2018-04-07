|В Словакии разбился вертолет, есть пострадавшие
|07.04.2018 18:37
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В аэропорту Спишска-Нова-Вес на востоке Словакии разбился вертолет, два человека получили незначительные телесные повреждения. Об этом сообщает местная полиция, передает
Два человека, которые находились в вертолете, получили незначительные телесные повреждения. Медики оказали им помощь на месте аварии, а затем отвезли в больницу.
Авария произошла около 13.30 7 апреля. Пока неизвестны причины инцидента.
Полиция расследует обстоятельства аварии.
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