Жители норвежского города Вадсе, который расположен близко границы с Российской Федерацией, услышали вой сирены и решили, что началась война.

Об этом сообщает норвежская телерадиокмпания NRK со ссылкой на местную полицию, передает со ссылкой на .



Сигнал тревоги раздался 6 апреля около 23:50, его смогли выключить только через пятнадцать минут. В течение этого времени обеспокоенные жители звонили в полицию, поскольку многие из них при звуке подумали о нападении России.

Причины срабатывания сирены до сих пор неизвестны. Полиция сообщает, что все время находилась в контакте с силами Гражданской обороны, прежде чем пришел хозяин старой пожарной станции, где находился источник сигнала.

В сентябре 2016 года Норвегия начала строить забор из стальных прутьев на границе с Россией.

Глава норвежского сообщила, что Норвегия разместит близко от границы с государством-агрессором Россией бронетанковый батальон.

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