|Подумали о нападении России: в Норгвегии сирена мобилизовала людей
|07.04.2018 18:37
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Жители норвежского города Вадсе, который расположен близко границы с Российской Федерацией, услышали вой сирены и решили, что началась война.
Об этом сообщает норвежская телерадиокмпания NRK со ссылкой на
местную полицию, передает со ссылкой на .
Причины срабатывания сирены до сих пор неизвестны. Полиция сообщает, что все время находилась в контакте с силами Гражданской обороны, прежде чем пришел хозяин старой пожарной станции, где находился источник сигнала.
В сентябре 2016 года Норвегия начала строить забор из стальных прутьев на границе с Россией.
Глава норвежского сообщила, что Норвегия разместит близко от границы с государством-агрессором Россией бронетанковый батальон.