Этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович спрогнозировал, что лето в 2018-м, скорее только, будет холодным.

В целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым, рассказал знаток «Обозревателю», информирует svodka.net.

«О том, каким будет лето, говорит погода на Теплого Алексея (отмечается 30 марта — Ред.)… и этот день был холодным», — отметил собеседник.

Ранее синоптик Наталья Диденко написала, что в Украине 8 апреля — в Воскресение Христово (Пасха) — погода «обещает быть прекрасной».

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