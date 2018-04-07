|Стало известно, каким будет это лето
|07.04.2018 18:38
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Этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович спрогнозировал, что лето в 2018-м, скорее только, будет холодным.
В целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым, рассказал знаток «Обозревателю», информирует svodka.net.
«О том, каким будет лето, говорит погода на Теплого Алексея (отмечается 30 марта — Ред.)… и этот день был холодным», — отметил собеседник.
Ранее синоптик Наталья Диденко написала, что в Украине 8 апреля — в Воскресение Христово (Пасха) — погода «обещает быть прекрасной».
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