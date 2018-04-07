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Политолог и экономист Михаил Делягин отметил, что США могут в дальнейшем рассматривать российский ЦБ как объект для новых ограничений.

Минфин США уже по привычке объявляет о расширении санкционного списка в отношении российских компаний и граждан. Как полагает политолог и экономист Михаил Делягин, США решили на будущее обеспечить этим хамским выпадом себе задел для будущих переговоров на высшем уровне.

"США усиливают свои переговорные позиции привычным хамским и необычно агрессивным - ибо если "партнеры" терпят, то что бы не гнобить их дальше - способом. И понятно, что у нас в этом составе руководства Примаковых нет, и эти плевки все радостно и с воодушевлением стерпят", - объяснил он.

По мнению эксперта, важно оценить, что в числе подпавших под санкции работников ЦБ - лишь один - зампред Александр Торшин. Включение высокопоставленного чиновника из Центробанка произошло впервые. Поэтому, отмечает специалист, можно допустить, что США на перспективу рассматривают в качестве возможных объектов санкций руководителей Банка России.

"То есть это - потенциально санкционная категория. Вот только противником во всем этом руководстве они считают одного только Торшина. А всех остальных, включая Набиуллину, американцы, насколько можно судить, воспринимают как своих агентов", - заметил Делягин.

Впрочем, поясняет экономист. Судя по действиям ЦБ в финансовом секторе России, "такой подход к Эльвире Сахипзадовне and corporation представляется вполне оправданным".

"Вот только российское государство из этого, по сути, признания точно не сделает никаких выводов: позиции Набиуллиной железобетонны - как когда-то Березовского (короткое время), Кудрина (долгое время) и Чубайса (очень долго и с ничтожными перерывами). И похоже, по тем же причинам", - .

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