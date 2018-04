В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования. Об этом сообщает Hurriyet daily news, передает Так, 225-метровый танкер врезался в особняк около 16 часов 7 апреля. Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину. В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления. На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные суда, оттащили танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом к берегу. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места события можно заметить значительные повреждения, причиненные историческому приморскому особняку, расположенному под мостом Фатих Султан Мехмет, сочетающему азиатскую и европейскую части Стамбула. По предварительным данным, причиной инцидента стала запутанная ручная техника танкера. На место прибыли суда береговой охраны, витягшие танкер из здания. Особняк Хекимбаши Салих Эфенди построен на берегу Босфорского пролива в 18 веке и использовался для проведения свадеб и концертов. VIDEO - Bosphorus Strait closed to transit traffic after bulk carrier runs into mansion in the Anadolu Hisarı area in Istanbul https://t.co/pngyEGss7b pic.twitter.com/qtbwFpkHtN - DAILY SABAH (@DailySabah) 7 апреля 2018 LATEST - Ship crashes into waterfront mansion in Istanbul's Bosphorus after rudder gets stuck https://t.co/pngyEGss7b - DAILY SABAH (@DailySabah) 7 апреля 2018 İstanbul Boğaz'ında dümeni kitlenen Vitaspirit adlı gemi, 18 yüzyıldan kalma Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak yalıya büyük zarar verdi.benim olsaydı gemiyi batırırdım. pic.twitter.com/mfDJq1CeJ0 - @cihan tascı (@cihantasc) 7 апреля 2018 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



