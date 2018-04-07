Проект строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори, сообщает УНИАН, информирует svodka.net.

«Наша позиция четкая: мы считаем, что «Северный поток-2″ не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа… Он не будет поддержан со стороны ЕС», — сказал он.

По словам Ристори, если «Северный поток-2» будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода «Северный поток-2» в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.

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В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода «Северный поток-2».

5 апреля правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газопровод «Северный поток-2» будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет.

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