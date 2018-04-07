В центральном районе города Мюнстер в Германии грузовой автомобиль врезался в толпу случайных прохожих. В нынешнее время место оцеплено правоохранителями, началась масштабная операция. О катастрофе пишет DW , ссылаясь на официальную информацию полиции Мюнстера.

Согласно официальной информации правоохранителей, вследствие аварии пострадали и погибли люди.

В соответствии с неофициальной информацией, предполагаемый преступник покончил жизнь самоубийством прямо на месте инцидента. Полицейский сообщил журналистам, что пока рано говорить о возможности расценивания инцидента как теракта.

В то же время газета Rheinische Post уточняет, что на месте скончались три человека, более 30 были ранены. Эта информация пока не подтверждается. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщал svodka.net, российский следственный комитет установил всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года. Правоохранители установили личности заказчика, организатора и исполнителя теракта, которые не были между собой знакомы.

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