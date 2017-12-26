Злоумышленники украли только меховые изделия из магазина на столичном Крещатике, куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы, стоимость каждой составляет от 40 до 60 тыс. грн. Кассу грабители не тронули. Злоумышленники разбили стеклянные витрины Фото: kiev.informator.ua По ее словам, сигнализация в магазине на Крещатике, 29а сработала в 7.20. На месте события в настоящее время работает полиция, все обстоятельства выясняются.Как пишет "Информатор", злоумышленники украли только меховые изделия, куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы, стоимость каждой составляет от 40 до 60 тыс. грн. Кассу грабители не тронули.По данным издания, на месте преступления валялись два лома, злоумышленники разбили стеклянные витрины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки магазина месте злоумышленники крещатике как Теги: происшествия