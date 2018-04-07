|"Маленьке ведмежатко": Гайтана показала донечку Ніколь (ФОТО)
|07.04.2018 18:49
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На відміну від інших селебрітіс, відома співачка Гайтана не приховувала крихітку-доньку ще з моменту її народження у липні 2017 року і одразу ділилася з шанувальниками фото та відео з Сапфір-Ніколь.
Днями у Інстаграмі зірки з'явилося чергове фото малої, яке одразу ж "підірвало" шанувальників Гайтани. На фото Ніколь сидить у візочку і костюмі з ведмежачими вушками та цікаво роззирається навколо.
"Це твоя перша весна, крихітко", - зворушливо підписала фото Гайтана.
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