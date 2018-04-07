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"Маленьке ведмежатко": Гайтана показала донечку Ніколь (ФОТО)
07.04.2018 18:49
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На відміну від інших селебрітіс, відома співачка Гайтана не приховувала крихітку-доньку ще з моменту її народження у липні 2017 року і одразу ділилася з шанувальниками фото та відео з Сапфір-Ніколь.

Днями у Інстаграмі зірки з'явилося чергове фото малої, яке одразу ж "підірвало" шанувальників Гайтани. На фото Ніколь сидить у візочку і костюмі з ведмежачими вушками та цікаво роззирається навколо.

"Це твоя перша весна, крихітко", - зворушливо підписала фото Гайтана.

Допис, поширений GAITANA/ГАЙТАНА (@gaitana_music) 6 Кві 2018 р. о 4:44 PDT


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