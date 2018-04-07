Представитель от Украины на песенном конкурсе Евровидение Melovin прибыл в Португалию, чтобы снять визитку для своего выступления, передает со ссылкой на Facebook конкурса в Украине.

"Украинский конкурсант на Евровидении 2018 Melovin прибыл в Португалию на съемки своей визитки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее букмекеры спрогнозировали победу на конкурсе представительницы Израиля, Mеlovin, который в этом году будет представлять Украину оказался на 22 месте.

Как сообщал 63-й музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве (Украина) - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".

Так первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, конец - 12 мая.

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