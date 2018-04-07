Гиркин сетовал на то, что его так и не пускают на федеральные телеканалы, несмотря на новое удостоверение, которым он хвастался все в том же ЖЖ

Несколько дней назад украинские СМИ взорвались сообщением о том, что Гиркин сделал «сенсационное заявление»: он вернется на Донбасс! — пишет для «Хвилі» руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, информирует svodka.net.

Практически каждое слово в данном случае необходимо сопровождать вопросительным знаком: СМИ ссылаются на пост в ЖЖ Гиркина, где тот пространно размышляет о том, не попросить ли ему гражданство так называемой «ДНР» чтобы стать не кандидатом в главы псевдореспублики на предстоящих «выборах», а помощником и представителем кого-то из кандидатов, от которого требуется следование «политической программе» Гиркина.

Да и к «сенсационности» — огромные вопросы: вот уже на протяжении нескольких месяцев все в том же ЖЖ экс-«министр обороны ДНР» говорит о бесконечных встречах с «конфидентами» (так Гиркин называет своих коллег по ФСБ), вследствие которых, бесспорно, переменилось и восприятие Гиркиным самой возможности очередных приездов на оккупированные территории Востока Украины.

Еще осенью, вызывая на дебаты Ходаковского, Гиркин-Стрелков утверждал, что «на территорию ЛДНР ему въезд по-прежнему закрыт», а теперь – рассуждает о том, что хорошо бы кто-то принял его программу, а уж он поможет ее реализовать.

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В посте под названием «Ветер переменился», Гиркин утверждает, что российским руководством принято решение отказаться от риторики «безальтернативного Минска» и перейти к «сожалению о потерянном шансе-2014» и что «это нужно сделать быстро».

На момент публикации этих рассуждений о судьбах Донбасса (22.02.2018) казалось несколько странным, что устойчивая тенденция к возрождению в собственно российском медийном пространстве персонажей вроде Ходаковского и апелляции к сценарию, который условно можно обозначить как «что было бы, если был бы жив Мозговой», была замечена Гиркиным так поздно. Цитируя «Боснийский дневник» самого же Гиркина, «от Хуанхэ до матушки-Волги все знали секретнейший план», а «экс-министру» доложить забыли.Очевидно, функция этих удивлений – подведение к мысли, которую Гиркин транслирует крайне последовательно: «война все равно будет». В завершении поста, экс-лидер боевиков писал о том, что он планирует некие «объединения единомышленников» и «собирается кое-что предпринять».

Автор этих строк полагал, что речь шла об усилении формирования К-25 под эгидой сослуживцев «реконструктора» от российских спецслужб.

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В пользу этой версии говорила сохраняющаяся лояльность Гиркина к ведомству, где бывших не бывает априори (во всех своих высказываниях он продолжает называть себя офицером запаса ФСБ РФ).

В эту концепцию можно органично вмонтировать и “войну”, которую ведет Гиркин с Сурковым (последний ее просто не замечает). Гиркин-Стрелков не может прожить и дня, чтобы не высказаться едко об «урегулировании Суркова-Дудаева», описывая Минский процесс, а самого Суркова иначе как Асланбеком Дудаевым не называет, что, по его мнению, должно само по себе являться характеристикой.

Здесь важны не столько черносотенные настроения человека с исконно русской фамилией Гиркин, как возможность предположить, что впервые после выхода из Донецкой области Украины боевику все же удалось перезаключить договор с ФСБ, и именно следовательно и из-за того ему удалось стать доверенным лицом кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина.

Один этот факт говорит очень и очень много о состоянии сознания российского общества, готового толерировать «доверенных лиц», расстреливавших людей в соседней стране «по закону военного времени», созданного ими же.

Но, конечно, дальше что-то пошло не так – как в отношении договоренностей с ФСБ, так и в отношениях с самим Бабуриным.

Гиркин сетовал на то, что его так и не пускают на федеральные телеканалы, несмотря на новое удостоверение, которым он хвастался все в том же ЖЖ, и обещания кандидата в президенты РФ Бабурина предоставить ему эфирное время в вопросах обороны и национальной безопасности. К услугам Гиркина по-прежнему оставался только «Рой-ТВ», где Максим Калашников, один из союзников «Стрелкова» по К-25 (настоящее имя – Владимир Кучеренко) устраивал боевику терапевтические сеансы лести и успокоения.

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