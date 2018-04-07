Бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что до окончания судебных разбирательств в Германии хотел бы оставаться в Берлине. Пучдемон вышел под залог 6 апреля Фото: EPA Он отметил, что хочет уехать в Бельгию только после разбирательств в Германии, а до этого он хочет оставаться в Берлине.1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта 2018 года Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата своего соратника Жорди Санчеса, также являющегося сторонником независимости Каталонии и находящегося под арестом.Немецкая полиция задержала Пучдемона 25 марта, когда он въехал в Германию из Дании. Суд немецкого города Ноймюнстера арестовал экс-главу правительства Каталонии по запросу испанских властей 26 марта. 5 апреля Федеральный немецкий суд земли Шлезвиг-Гольштейн решил отпустить Пучдемона под залог, а 6 апреля он вышел из тюрьмы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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