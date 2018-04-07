В Датском городе Вординборг во время снесения с помощью взрывчатки 56-метровая силосная башня упала в противоположную сторону от расчетной. Видеозапись инцидента разместил в YouTube пользователь Vordingborg Net. На ролике видно, как после взрыва в нужном месте основания башни постройка сначала начала падать в запланированную сторону, а затем остановилась и упала в противоположную. Издание shz.de сообщает, что башня при падении зацепила местную библиотеку, людей из которой эвакуировали перед снесением. Изучив видеозаписи сноса, зампредседателя Датской взрывной технической ассоциации Йохан Гедвад назвал случай "мистическим". | Сегодня 19.40 | комментариев: видео Видео: Vordingborg Net / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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