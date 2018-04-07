"Мистический инцидент". В Дании башня во время снесения упала в другую сторону. Видео
07.04.2018 19:05
В Датском городе Вординборг во время снесения с помощью взрывчатки
56-метровая силосная башня упала в противоположную сторону от
расчетной. Видеозапись инцидента разместил в YouTube пользователь
Vordingborg Net. На ролике видно, как после взрыва в нужном месте
основания башни постройка сначала начала падать в запланированную
сторону, а затем остановилась и упала в противоположную. Издание
shz.de сообщает, что башня при падении зацепила местную библиотеку,
людей из которой эвакуировали перед снесением. Изучив видеозаписи
сноса, зампредседателя Датской взрывной технической ассоциации
Йохан Гедвад назвал случай "мистическим". | Сегодня 19.40 |
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Видео: Vordingborg Net / YouTube