Делегация Киевского Патриархата доставила в Украину Благодатный огонь из Иерусалима, передает

Делегация Киевского Патриархата доставила в Украину Благодатный огонь из Иерусалима, так 7 апреля 2018 в терминал "D" Международного аэропорта "Борисполь" прибыл самолет с Благодатным огнем из Иерусалима.

После приземления делегация Киевского Патриархата передаст Благодатный огонь общинам из разных уголков Украины.

Напомним, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 7 апреля, сошел Благодатный огонь.

По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира