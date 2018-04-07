|Благодатный огонь прибыл в Украину
|07.04.2018 19:08
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Делегация Киевского Патриархата доставила в Украину Благодатный огонь из Иерусалима, передает
Делегация Киевского Патриархата доставила в Украину Благодатный огонь из Иерусалима, так 7 апреля 2018 в терминал "D" Международного аэропорта "Борисполь" прибыл самолет с Благодатным огнем из Иерусалима.
После приземления делегация Киевского Патриархата передаст Благодатный огонь общинам из разных уголков Украины.
Напомним, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 7 апреля, сошел Благодатный огонь.
По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.
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