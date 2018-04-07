В этом году на Пасху прогнозируют небольшое похолодание.

Ночью будет от 0 до 7 градусов тепла. Поэтому стоит одеваться теплее, кто собирается святить пасху в Пасхальную ночь, передает со ссылкой на .

"Днем температура прогреется до 14 градусов. Будет ясно. После обеда прогнозируется небольшой дождь. Перед Пасхой ожидаем ветреную погоду", - говорит Gazeta.ua народный синоптик Леонид Горбань.

В Пасхальную ночь похолодает на севере до 0 + 4 градусов, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Ждет солнечная теплая погода. Мудрый антициклон Лео течение 7-8 апреля блокирует любые дождевые упреки. Днем 7 апреля (ночью 7 апреля на Западе и Севере немного покапае), и ночью 8 апреля, и днем ​​8 апреля будет сухо и ясно ", - пишет синоптик.

Температура воздуха ночью 4 + 12 градусов.

Днем 7 апреля на Севере и Западе + 10 + 14 градусов, на юге до + 16 + 22 градусов, на Востоке и в Центре + 12 + 16 градусов.

Днем на Пасху в Украине + 14 + 19 градусов.

В ближайшей ночью немного может покапать дождик, днем ​​в субботу - сухо, свежо, + 10 + 12 градусов.

Пасхальная ночь в будет холодной, 0 + 2 градуса. Днем 8 апреля, на Пасху, в столице ожидаются солнечные +15 градусов.

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