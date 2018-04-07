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"Мистический инцидент". В Дании башня во время сноса упала в другую сторону. Видео
07.04.2018 19:13
В Датском городе Вордингборг во время сноса с помощью взрывчатки 56-метровая силосная башня упала в противоположную сторону от расчетной. Видеозапись инцидента разместил в YouTube пользователь Vordingborg Net. На ролике видно, как после взрыва в нужном месте основания башни постройка сначала падает в запланированную сторону, а затем останавливается и падает в противоположную. Издание shz.de сообщает, что башня при падении зацепила местную библиотеку, людей из которой эвакуировали перед сносом. После изучения видеозаписи сноса зампредседателя Датской взрывной технической ассоциации Йохан Гедвад назвал случай "мистическим".   | Сегодня 19.40 | комментариев: видео Видео: Vordingborg Net / YouTube

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