Российский экс-шпион Сергей Скрипаль, который был отравлен в британском Солсбери веществом "Новичок", пришел в себя и может говорить.

Эти данные озвучил телеканал Sky News, передает со ссылкой на .

По его информации, его уже готовят к разговору с правоохранителями.

"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, который находится в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипач больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", - прозвучало из уст одного из телеведущих в эфире.

Бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

По данным британского следствия, их отравили нервовопаралитичнеским веществом "Новичок", которое могли выработать в России. Следствие не исключает, что "Новичок" мог содержаться в гречке со специями, которую привезла Скрипалям из России знакомая. Ядовитое вещество обнаружили дома у Скрипаля, больше только - возле входной двери. Россия обвинения в отравлении Скрипалей отрицает.

В связи с этим почти 30 стран, а также решили выслать российских дипломатов. Самое крупное в истории выдворение диппредставителей стало ответом на применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери.

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