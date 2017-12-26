Во вторник, 26 декабря, в Индии погибли 10 человек при наезде автобуса на толпу паломников, сообщила местная полиция, передает агентство Xinhua. Известно также, что несколько человек получили серьезные ранения. Трагедия произошла в южном индийском штате Тамилнад. Люди направлялись к храму на холме Шакти-гири в Палани. Недавно в штате Раджастан на севере Индии в результате падения пассажирского автобуса в реку погибли 32 человека. Как сообщал MIGnews.com.ua, в городе Казань республики Татарстан Российской Федерации произошло дорожное транспортное происшествие - городской автобус врезался в дверь местной мечети. По информации представителей полиции, вследствие аварии никто не пострадал. "Водитель автобуса 68 маршрута, следовавший со стороны ж/д вокзала в сторону улицы Татарстан, по предварительной версии, не справился с управлением, врезался в здание мечети, расположенной на перекрестке улиц Г. Камала и Г.Тукая", - уточняется в сообщении правоохранители. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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