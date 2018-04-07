Утро принесло новости о том, что пока мы спали, для РФ пришло принеприятнейшее известие и ревизор тут вовсе ни при чем.

Санкции, о которых так долго говорили или даже мечтали, наконец-то, стартовали. Теперь уже без дураков и междометий. Между прочим, сам Путин попал под расклад одним из самых первых. Вернее – не он сам, а некоторое количество непонятных миллиардеров, которые пилили скрипку или виолончель, или вообще были известны как специалисты по спортивному поглощению алкоголя. Эти загадочные джентльмены, которые обнаружили в своих «лопатниках» по несколько миллиардов долларов, на самом деле, были частью сетевой структуры распределения личных денег Путина. Ему это должно было стать сигналом о том, до какой глубины его финансовых махинаций прокопали американцы, информирует svodka.net.

Возможно, он это даже понял, а вот адекватно среагировать просто не может, ибо реноме забыченного гопника из питерской подворотни – держит всю систему власти. Это значит, что адекватных реакций там в принципе быть не может, а потому закручивание гаек читалось легко и непринужденно.

Другое дело, что все эти Ролдугины и Тимченки для россиян ничего не значат. Они просто не знают, что за долю малую они являются блюстителями миллиардов самого императора. А вот ближнее окружение – вполне представляло, что Запад прозрачно говорит Путину: «Вова, не быкуй – вывернем карманы и тебе, и братве!». Но кроме того, что нервно поерзать на своих пятых точках, они так ничего и не смогли сделать, хотя им был дан срок что-то сделать – до выборов. Не сделали. Как и следовало ожидать, прилетело в самый ближний круг физических и юридических лиц. То есть, прилетели те самые «секторальные санкции». У Газпрома без санкций остались используемые месторождения, труба и центральный офис. Все остальные структуры – уже под санкциями. Последние штрихи к портрету «Грустный Газпром» имеют собственные имена. Газпром-бурение помахало ручкой разведке новых месторождений. Это к тому, что финансовые институции корпорации уже давно в списках. Кроме того, в списке, наконец-то, появилась фамилия Алексея Миллера. Если до этого у кого-то были иллюзии о том, что о самых ближних своих людях Путин найдет как позаботиться, то теперь их уже не осталось.

Под санкции попали люди уже из первого ряда миллиардеров, но кроме них, там оказался кокаиновый Патрушев, который решает для Путина самые грязные вопросы и посвящен в самые мрачные тайны нацлидера. Это – знаковая фигура для всех, кто лег под Путина. Если царь не смог прикрыть Патрушева, то дело уже совсем – гадость и вопрос о сохранности их денег надо решать в другом месте, прямо противоположном от Кремля. Еще хуже то, что под пресс попала заначка дочки Путина Тани, на мужа которой перекинули немало недвижимости, денег и акций нефтянки. После женитьбы он почти сразу стал богатеньким Буратиной, имеющим состояние, оценивающеесся цифрой с девятью нулями. Дочка Путина оказалась доброй феей, способной творить такие маленькие чудеса. В частности, Сургутская нефтяная компания, чудесным образом, получила себе в хозяева нового, неизвестного доселе, крупного акционера.

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В ту же кучу полетели остатки оборонно-промышленного и сырьевого комплекса, в том числе, и знаменитый Русал, знакомый автору по однокласснику, который занимал там пост одного из топ-менеджеров. Так что Путину осталось закрыть свою половину «Железного занавеса» и начинать жить по новому.

Если в следующем списке появится графа «Путин Владимир Владимирович», то это уже будет чисто символический шаг, ибо за границами лично Путин ничего не покупает, ибо все, даже стаканы, возит с собой и конечно же – нигде не ест чужой пищи. Об этом заботится личный друг Пригожин, который под санкциями еще с прошлого списка.

В общем, сейчас Штаты, Катар, а вероятно, и Иран, будут вваливать средства в строительство терминалов для приема СПГ в Европу, ибо дальнейшие санкции, которые последуют для РФ (а они таки последуют) прямо коснутся остатков Газпрома и Роснефти и на этом там уже можно будет гасить свет и переобувшись в лапти, с горящими лучинами наперевес, двигаться к светлому прошлому. Но это уже – другая история.

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