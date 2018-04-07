Украинский консул находится на постоянной связи с полицией немецкого Мюнстера, где сегодня автомобиль врезался в людей, сидевших за столиками уличного кафе. Об этом сообщил заместитель директора ГКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич в Twitter, передает

"Полиция г.Мюнстер пока не разглашает данных о погибших и пострадавших в результате наезда микроавтобуса. Консул поддерживает оперативную связь с полицией. Подробнее - после получения официальной информации", - написал он.

Напомним, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов.

По данным местных изданий, пострадали не менее 30 человек. Однако, по некоторым данным - не менее 50.

СМИ сообщают, что шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Водитель фургона покончил с собой.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, призывая жителей уйти с улиц.

Поліція м.Мюнстер поки що не розголошує даних про загиблих і постраждалих внаслідок наїзду мікроавтобуса. Консул підтримує оперативний зв'язок з поліцією. Детальніше - після отримання офіційної інформації. pic.twitter.com/zy2uCxG1NJ — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 7 квітня 2018 р.

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