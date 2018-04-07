|Наезд в Германии: украинский консул на связи с местной полицией
|07.04.2018 19:24
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Украинский консул находится на постоянной связи с полицией немецкого Мюнстера, где сегодня автомобиль врезался в людей, сидевших за столиками уличного кафе. Об этом сообщил заместитель директора ГКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич в Twitter, передает
"Полиция г.Мюнстер пока не разглашает данных о погибших и пострадавших в результате наезда микроавтобуса. Консул поддерживает оперативную связь с полицией. Подробнее - после получения официальной информации", - написал он.
Напомним, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов.
По данным местных изданий, пострадали не менее 30 человек. Однако, по некоторым данным - не менее 50.
СМИ сообщают, что шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Водитель фургона покончил с собой.
Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, призывая жителей уйти с улиц.