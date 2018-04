var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2468; coreola.articleid = 240454; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2207] = 2207;coreola.sections[2468] = 2468; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Политолог Палий: Обращаться в международные инстанции насчет судна "Норд" России нет смысла – проиграет { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/news/crimea/politolog-paliy-obrashchatsya-v-mezhdunarodnye-instancii-naschet-sudna-nord-rossii-net-smysla-proigraet-240454.html" }, "headline": "Политолог Палий: Обращаться в международные инстанции насчет судна "Норд" России нет смысла – проиграет", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2404/54_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-07T20:10:06+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "keywords": "КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, Politics, Nation, World, Россия, Крым, Александр Палий, судно, судно Норд" } КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ Политолог Палий: Обращаться в международные инстанции насчет судна "Норд" России нет смысла – проиграет Палий: Для Кремля международное законодательство – исключительно инструмент, а не способ легитимации Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube "Россия может обращаться в международные инстанции, только если есть шанс выиграть. Например, после Стокгольмского арбитража, где Украина недавно выиграла газовый спор, россияне начинают рассказывать, что не будут выполнять решение и так далее. Для Кремля международное законодательство – исключительно инструмент, а не способ легитимации. Поэтому обращаться в международные инстанции насчет судна "Норд" нет никакого смысла: Россия заведомо проиграет", – сказал он.Палий отметил, что данные обстоятельства "не мешают" обвинять в нарушениях украинскую сторону.Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая.Приморский райсуд Мариуполя Донецкой области принял решение оштрафовать членов экипажа судна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



