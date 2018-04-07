Новые снимки президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, сделанные во время посадки в самолет в Западной Вирджинии, снова заставили пользователей сети создать мемы и шутки про его прическу, передает The Independent.

Некоторые из пользователей применили недавно распространившийся мем "If you do not love me at my" ...("Если не любишь меня таким..." - англ.) - который говорит о том, что людей нужно любить в любых их проявлениях, несмотря на недостатки. Многие нашли в контурах волос образ злой птицы.

Есть и те, кто просто указывали на гипнотическую природу его волос, а несколько людей пошутили, что волосы пытались совершить побег.

"Его политические меры могут быть спорными, но интернет, к счастью, всегда найдет способ, чтобы создать красоту в хаосе", - прокомментировало высмеивания прически Трампа в сети издание.

Как сообщал svodka.net ранее, пользователи сети обнаружили снимок собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп. В микроблоге Twitter снимок с животным собрал почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев. Опубликовал фотографию юзер с ником @witchpuppy и она довольно быстро стала вирусной.

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