В 26-м туре украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" на выезде встречался с "Верес", сообщает со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

"Шахтер" начал уверенно и в первом тайме ни разу не дал усомниться в своей игровом преимуществе. Дебютный голевой момент у ворот ровенчан возник в конце четверти часа встречи: Ярослав Ракицкий подключился к атаке и метров с 25 пальнул с левой, но мяч попал в штангу. "Верес" ответил острым выпадом, который, однако, обернулся против хозяев. Андрей Пятов отразил опасный удар Кулиша, Фред мяч подобрал и запустил в контратаку Тайсона, капитан убежал один на один с Бандурой и переиграл вратаря - 0:1.

После перерыва хозяева стали намного активнее и смогли создать несколько моментов у ворот дончан. Особенно назойливым был Руслан Степанюк. Сначала он выскочил один на один по месту левого инсайда, но победителем дуэли вышел Пятов, затем хавбек "Вереса" перебросил мяч через голкипера и совсем немного не попал в далекий угол. "Горняки" ответили красивой перепасовкой Марлоса и Феррейры, но без завершающего удара. А вот на 78-й минуте все же удвоили счет: Марлос подал угловой справа, Хочолава спокойно принял мяч на линии вратарской и мощным ударом расстрелял сетку за спиной Бандуры - 0:2. В концовке в "Зари" был шанс размочить Пятова, но своего партнера подстраховал Ракицкий - защитник встал на пути мяча.

Примечательно, что Паулу Фонсека в течение второго тайма использовал все три замены, выпустив Дмитрия Гречишкина, Александра Зубкова и бразильца Додо, для которого это был дебютный матч в оранжево-черной футболке.

Отметим, что 14 апреля в Харькове на "горняков" ждет украинское классико с "Динамо".

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