Защитник футбольного клуба из второго дивизиона Франции "Гавра" Самба Диоп умер в возрасте 18 лет, передает со ссылкой на сайт французского коллектива.

Диоп умер ночью при невыясненных обстоятельствах. Подробности несчастье пока неизвестны.

"Это страшный момент для всех членов клуба, от футбольной школы к игрокам и тренерам главной команды. "Гавр" выражает глубокие соболезнования семье Самбы", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Стоит отметить, что в нынешней кампании игрок провел 21 поединок за резервную команду "Гавр".

Заметим, что "Гавр" с 32 очками занимает 10 место в Лиге 2 и претендует на повышение в элитный чемпионат Франции.

Напомним, что в марте месяце умер капитан итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.

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