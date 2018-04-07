Известная французская авиакомпания Air France отменила значительное количество рейсов запланированных на сегодня, 7 апреля.

Причиной этого стали протесты работников, передает со ссылкой на . и The .

Из-за забастовок авиаперевозчик отменил 30% рейсов, преимущественно в аэропортах Шарль де Голль и Орли. Работники Air France, начиная с февраля, устраивают протесты уже в 5 раз, количество отмененных рейсов каждый раз растет. Сотрудники компании требуют повышения зарплаты на 6%, однако Air France соглашается лишь на 1%.

Протесты работников происходят по всей Франции, их организуют профсоюзы. Так на этой неделе прошла национальная забастовка железнодорожников.

Жители Словакии проводят масштабные акции протеста, в которых принимают участие по 45-50 тыс. человек. Словаки требуют расследования убийства журналиста Яна Кучака и его невесты должным образом.

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